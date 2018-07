Inhalt Seite 1 — Schwimm-Traumpaar erwartet emotionale Premiere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (SID) - Als Paul Biedermann nach der Pressekonferenz in der Sky-Bar eines Berliner Hotels Britta Steffen zum Abschied einen Kuss auf die Lippen drückte, klickten die Fotoapparate wie wild. Auch beim Kurzbahn-Weltcup am Wochenende in der Hauptstadt, dem ersten gemeinsamen Wettkampf seit Bekanntgabe ihrer Beziehung im März, werden alle Augen und Kameraobjektive auf das Schwimm-Traumpaar gerichtet sein. Doch der Auftritt wird auch aus anderen Gründen für beide emotional. Biedermann trauert um seinen Opa, Steffen droht bei ihrer Rückkehr nach 454 Tagen Auszeit die erste internationale Niederlage seit 2007.

"Ich bin ziemlich nervös, denn ich kann meine Form nicht so richtig einschätzen", sagte die Doppel-Olympiasiegerin. Dennoch nimmt die 26-Jährige, die 15 Monate wegen diverser Verletzungen und Erkrankungen kein Rennen bestritten hat, das Risiko gern in Kauf: "Schwimmen ist meine Leidenschaft, mein Leben. Ich will die schöne Zeit genießen."

In der Zwangspause sei sie nicht immer pflegeleicht gewesen, verriet die zweifache Weltmeisterin: "Da machte sich eine gewisse Unzufriedenheit breit, die für andere nicht so leicht auszuhalten war." Biedermann blickte bei diesem Satz verstohlen zur Seite und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Biedermann trauert

Allerdings macht der Doppel-Weltmeister von Rom derzeit eine schwere Zeit durch. Wie seine Familie in einer Traueranzeige mitteilte, verstarb Biedermanns Großvater, der in Rom noch auf der Tribüne mit seinem Enkel mitgefiebert hatte. Freundin Steffen wird dem Hallenser nun eine große Hilfe sein, so wie auch Biedermann ihr während der vergangenen Monate Rückhalt gegeben hat. "Es ist sehr beruhigend und schön zu wissen, dass es in Paul jemanden gibt, der mich unterstützt und mit dem ich mich seelenverwandt fühle", hatte Steffen betont.

Ihre letzten Wettkämpfe hatte die viermalige Europameisterin bei ihren zwei WM-Titeln im Sommer 2009 bestritten. Danach folgte ein Rückschlag dem nächsten, und es wuchsen die Zweifel an Steffens Rückkehr in den Schwimm-Zirkus - auch bei ihr selbst. "Der Gedanke an Rücktritt war da", gab die Weltrekordlerin zu.

Steffen: "Ich möchte mich der Herausforderung stellen"