Paris (SID) - Die Tour de France startet 2012 in Belgien. Die Veranstalter gaben am Freitag bekannt, dass die "Große Schleife" ihren Anfang in Lüttich nehmen wird. Weitere Details werden am 18. November im Beisein der ehemaligen Seriensieger Eddy Merckx und Bernard Hinault bekannt gegeben. Lüttich war bereits 2004 Startort der Tour.