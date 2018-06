Sanya (SID) - Die Beachvolleyball-Europameisterinnen Sara Goller und Laura Ludwig sind ihrem Traum vom ersten Turniersieg in der Weltserie ein großes Stück näher gekommen. Das deutsche Top-Duo steht nach einem klaren 2:0 (21:14, 21:14)-Sieg gegen die US-Amerikanerinnen Kessy/Ross beim mit 190.000 Dollar dotierten Turnier im chinesischen Sanya im Finale. Dort warten am Sonntag die Chinesinnen Xue/Zhang Xi. Die Berlinerinnen haben bislang bei allen vier Final-Teilnahmen in der Weltserie verloren.