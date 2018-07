Inhalt Seite 1 — Nürnberg dreht Rückstand in Bremen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen (SID) - Werder Bremens Aufholjagd in der Bundesliga ist vorerst gestoppt. Nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen verloren die Hanseaten gegen den 1. FC Nürnberg vor eigenem Publikum mit 2:3 (1:1). Für die Gäste hingegen war dieser verdiente Dreier nach zwei Auswärtsniederlagen hintereinander ein willkommenes Erfolgserlebnis.

Torjäger Hugo Almeida war per Kopfball nach Flanke von Nationalspieler Marko Marin bereits in der fünften Minute freistehend aus sechs Metern Entfernung für die Norddeutschen zum 1:0 erfolgreich. Es war bereits das sechste Saisontor des Portugiesen, der sich von 35.500 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion ausgiebig feiern ließ.

Ausgleich fällt kurz vor der Pause

Die offensive Ausrichtung gegen Ende der ersten Halbzeit zahlte sich für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking Sekunden vor dem Pausenpfiff aus. Die Bremer Deckung schien bereits beim Pausentee zu sein, als Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan eine Hereingabe von Julian Schieber aus kurzer Distanz über die Linie schoss. Innenverteidiger Sebastian Prödl hatte dabei den entscheidenden Zweikampf verloren.

Für die Vor-Entscheidung sorgte Mehmet Ekici in der 47. Minute. Die Leihgabe vom deutschen Rekordmeister Bayern München, die sich kürzlich für eine Karriere in der türkischen Nationalmannschaft entschieden hat und für den DFB nicht mehr zur Verfügung stehen will, war mit einem verdeckten Nachschuss erfolgreich. Verantwortlich für den Endstand war Gündogan (73.) nach großer Konfusion in der Deckung der Grün-Weißen. Claudio Pizzaro konnte in der Nachspielzeit (90+2) nur noch verkürzen.

"Eine halbe Stunde lang sah es überhaupt nicht nach einem Sieg für uns aus", so Nürnberg-Trainer Dieter Hecking. "Dann haben wir endlich den Faden gefunden und die Bremer gut beschäftigen können. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich nur ohne weiteres Gegentor bleiben, haben aber selbst das zweite Tor gemacht - so ist eben Fußball."

