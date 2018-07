München (SID) - Am Tag nach der 0:2-Pleite des deutschen Meister Bayern München hat Karl-Heinz Rummenigge im Pressegespräch Stellung zum Fehlstart des Rekordmeisters genommen. Der FCB-Boss kritisiert die Einstellung der Spieler und fordert eine Rückbesinnung auf frühere Tugenden.

Frage: "Karl-Heinz Rummenigge, wie beurteilen Sie nach dem schwächsten Start in der Geschichte von Bayern München die aktuelle Lage in der Bundesliga?"

Karl-Heinz Rummenigge: "Wir müssen uns Sorgen machen, weil wir es uns nicht erlauben können, dass wir auf dem Platz stehen, wo wir stehen und 13 Punkte hinterherhängen. Ich erwarte, dass wir gegen Hannover unsere Fans entschädigen für das, was wir in den letzten drei, vier Spielen abgerufen haben. Das war nicht Bayern-München-like."

Frage: "Was stört Sie an der Situation am meisten?"

Rummenigge: "Was uns am meisten stört, ist die Situation an sich. Jetzt stecken wir in der Scheiße, jetzt müssen wir zusehen, dass wir aus der Scheiße wieder rauskommen. Ich glaube aber, wir tun alle gut daran, trotz der ohne Frage ernsten Situation nicht die Nerven zu verlieren."

Frage: "Das heißt auch, dass Sie Trainer Louis van Gaal nicht zusätzlich unter Druck setzen werden?"

Rummenigge: "Ja. Wir sind von der Philosophie und Qualität des Trainers total überzeugt. Wenn ein Trainer einen guten Job macht, kann man eine Entscheidung nicht von einem Wochenende abhängig machen. Die Meinung hat sich nicht verändert, er hat unser vollstes Vertrauen. Wieso verlängern wir denn sonst seinen Vertrag vor einer Woche?"