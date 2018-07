Peking (SID) - Michael Berrer hat beim ATP-Turnier in Peking nach überstandender Qualifikation auch die erste Hürde gemeistert. Der Stuttgarter setzte sich mit 4:6, 7:5, 6:4 gegen den an Position fünf gesetzten Tschechen Tomas Berdych durch und steht bei der 2,1-Millionen-Dollar-Konkurrenz im Achtelfinale. In der Runde der besten 16 wartet der 30-jährige Berrer auf den Franzosen Gilles Simon oder Sam Querrey aus den USA.

In der chinesischen Metropole sind in Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Florian Mayer (Bayreuth) zwei weitere deutsche Tennisprofis im Einsatz. Kohlschreiber spielte zum Auftakt gegen den Spanier Fernando Verdasco (Nr. 6), Mayer bekommt es mit Nikolai Dawidenko aus Russland (Nr. 4) zu tun.