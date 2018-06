Peking (SID) - Andrea Petkovic aus Darmstadt ist beim WTA-Turnier in Peking in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 23-Jährige unterlag US-Open-Finalistin Wera Swonarewa aus Russland nach 83 Minuten mit 4:6, 1:6.

Die Kielerin Angelique Kerber trifft nach ihrem Auftaktsieg gegen die an Nummer sechs gesetzte Agnieszka Radwanska aus Polen in ihrem Zweitrundenmatch auf die Rumänin Alexandra Dulgheru. Julia Görges aus Bad Oldesloe war bei dem mit 4,5 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier bereits in Runde eins gescheitert.