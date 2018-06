Berlin (SID) - Die Eishockey-WM in Deutschland hat für einen Zuschauerrekord im Fernsehen gesorgt. Weltweit verfolgten 734,7 Millionen Zuschauer (kumuliert) die WM-Spiele vom 07. bis 23. Mai in Gelsenkirchen, Köln und Mannheim vor den Bildschirmen. Das ist der höchste Wert der WM-Geschichte. Der bisherige Rekord der Weltmeisterschaft 2004 in Tschechien wurde um 32,7 Millionen Fernseh-Zuschauer überboten. Das gab die Sportmarketing-Agentur Infront in einer Pressemitteilung bekannt.

Ausschlaggebend für den Rekord waren die hohen Einschaltquoten vor allem in Zentral- und Osteuropa. So verzeichnete Russland mit 202,8 Millionen die höchste Zahl kumulierter Zuschauer. Auf Platz zwei folgt bereits Gastgeber Deutschland mit 178,4 Millionen Zuschauern.

Das Eröffnungsspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und dem Olympiazweiten USA (2:1 n.V.) in Gelsenkirchen vor der Rekord-Besucherzahl von 77.803 Menschen dürfte sich mit weltweit 35 Millionen TV-Zuschauern in die Liste der meistgesehenen Sportereignisse des Jahres einreihen.