Lima (SID) - Jefferson Farfan sitzt erneut in Peru fest. Der Stürmer des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 wurde am Montag auf dem Flughafen von Lima wegen einer Unterhaltsklage seiner Ex-Partnerin Melissa von Beamten der Einwanderungsbehörde vorübergehend festgenommen. Er darf bis zur Klärung des Rechtsstreits das Land nicht verlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Farfan war auf dem Weg zum Treffpunkt der peruanischen Nationalmannschaft, die am Freitag in Lima gegen Costa Rica und am Mittwoch in Panama-Stadt gegen Panama spielt. Seine frühere Freundin fordert eine prozentuale Beteiligung an Farfans Gehalt für sich und den gemeinsamen Sohn (2). Angeblich geht es um 30 Prozent der monatlichen Bezüge.

Farfan war vor dem Saisonbeginn mit einwöchiger Verzögerung ins Mannschaftstraining bei den Königsblauen eingestiegen. Schon damals war der 25-Jährige anscheinend von den Behörden festgehalten worden.