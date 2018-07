Inhalt Seite 1 — München: Klares Votum für Olympia 2018 Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Nach wochenlangem Ärger mit den Umweltschützern, personellen Umbesetzungen und großer Unsicherheit hat die Bewerbung von München um die Olympischen Winterspiele 2018 endgültig grünes Licht: Am Mittwoch nahm die weiß-blaue Kandidatur die wichtigsten politischen Hürden. Zunächst stimmte der Stadtrat von München mit einer überwältigenden Mehrheit von über 90 Prozent der Stimmen für eine mögliche Ausrichtung, am Abend zog dann der Rat der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen mit einer Mehrheit für das sogenannte Eckdatenpapier nach. Zugleich verabschiedete der Freistaat Bayern ein Olympia-Gesetz, das die Finanzierung der Spiele sichern soll.

In Garmisch-Partenkirchen, wo die Schneewettbewerbe stattfinden sollen, gab es bei sechs Gegenstimmen insgesamt 25 Ja-Stimmen. "Ich bin sehr froh über dieses klare und überzeugende Signal", sagte Bernhard Schwank, der Geschäftsführer der Bewerbungsgesellschaft Olympia 2018 in München.

Bei nur sechs Gegenstimmen war das Eckdatenpapier zunächst am Mittwoch im Münchner Stadtrat verabschiedet worden. 74 Stadträte sowie Oberbürgermeister Christian Ude stimmten für die Vorlage, darunter auch alle elf Vertreter der Münchner Grünen. Das Eckdatenpapier ist die Grundlage für das verbindliche Bewerbungsbuch (Bid Book), das am 11. Januar 2011 beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vorgelegt werden muss.

Ude: "Sensationelles Ergebnis"

Ude bezeichnete das Votum als "sensationelles Ergebnis". Er äußerte den Wunsch, dass München nun "mit seiner weltumspannenden, völkerverbindenden Idee der Olympischen Spiele" wahrgenommen werde "und nicht mit dem Genörgel".

Durch das klare Votum wurde auch die befürchtete Zerreißprobe der Koalition abgewendet. Nur sechs Mitglieder des Parlaments votierten letztlich gegen das Bewerbungskonzept. Auch die elf Grünen im Stadtrat stimmten zu, nachdem sich am Montag die Basis der Partei in München mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die Spiele 2018 ausgesprochen hatte. Das hatte für die Abstimmung am Mittwoch im Stadtparlament einen möglichen Bruch des Koalitionsvertrage SPD/Grüne heraufbeschworen.

