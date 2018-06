St. Andrews (SID) - Drei Tage nach dem gefeierten Triumph beim Ryder Cup hat sich Golfstar Martin Kaymer bei der Links-Meisterschaft auf den drei schottischen Küstenplätzen in Kingsbarns, St. Andrews und Carnoustie in guter Form präsentiert. Der 25-Jährige aus Mettmann blieb auf seiner ersten Runde auf der Anlage in Kingsbarns mit einer 68 vier Schläge unter Par und belegte damit den geteilten elften Platz. Auch Marcel Siem (Ratingen) erwischte einen guten Start und rangiert nach einer 69 in St. Andrews auf dem geteilten 25. Rang.

Kaymer hat nur zwei Schläge Rückstand zum führenden Quartett Martin Laird (Schottland), Maarten Lafeber (Niederlande), Ricardo Gonzalez (Argentinien) und Björn Thomas (Dänemark/alle 66). Bei der Links-WM wird der Cut erst nach drei Runden gemacht, nachdem jeder Spieler auf jedem Platz gespielt hat.

Die Finalrunde findet auf dem Old Course in St. Andrews statt, der Wiege des Golfsports. Der Wettbewerb ist mit 3,59 Millionen Euro dotiert ist, der Sieger erhält 580.046 Euro.