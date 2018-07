München (SID) - Trainer Louis van Gaal hat die Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd von Bayern München trotz des schlechtesten Saisonstarts des Rekordmeisters in der Vereinsgeschichte noch nicht aufgegeben. "Ich glaube an die Qualität von Bayern und die Qualität des Trainers. Die Bundesliga-Saison dauert noch sehr lang", sagte van Gaal auf der Frankfurter Buchmesse. Dort stellte der Niederländer am Freitag seine Biografie vor.

Für den überraschenden Siegeszug von Tabellenführer FSV Mainz 05 hatte van Gaal lobende Worte parat. "Sie haben bis jetzt sehr gute Leistungen gebracht", sagte der Bayern-Coach über die Rheinhessen. Die Bayern haben als Meister und Pokalsieger nach sieben Spieltagen 13 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter und sind derzeit nur Tabellenzwölfter.