Köln (SID) - Der frühere Weltklassetorhüter Oliver Kahn hat Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack empfohlen, über einen Rücktritt aus der DFB-Elf nachzudenken. "Natürlich ist Michael in einem Alter, in dem er sich fragen muss: Bringt es das noch? Brauche ich das noch? Brauche ich noch eine Europameisterschaft in 2012?", sagte Kahn in einem Interview mit dem TV-Sender Sport1.

Das Problem sei weniger die Leistung als eher Ballacks Verletzungsgeschichte. "Ich bin zum Glück verschont geblieben von solchen Dingen, die der Michael jetzt durchmacht", sagte Kahn: "Aber irgendwann kommt man in so ein gewisses Alter. Das ist wie bei einem Rennfahrer: Der ist irgendwann auch nicht mehr bereit, jedes Mal sein Leben zu riskieren. Du bist irgendwann nicht mehr bereit, diese 110 Prozent zu bringen und bevor dies der Fall war, habe ich aufgehört. Aber das muss der Michael ganz allein für sich selbst beurteilen."

Wichtig bei dieser Beurteilung sei die Rückendeckung. "Ich habe noch vor einigen Wochen gesagt: Wenn er nicht das 100-prozentige Vertrauen innerhalb der Nationalmannschaft und auch vom Bundestrainer spürt, dann macht es auch keinen Sinn mehr", meinte der beste Spieler der WM 2002: "Dann sollte er sich auf den Verein konzentrieren und da versuchen, 100 Prozent zu bringen."