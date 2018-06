Köln (SID) - In der Formel 1 wird heute ab 7.00 Uhr beim Großen Preis von Japan in Suzuka die Startaufstellung ermittelt. Im freien Training vor dem 16. WM-Lauf waren die beiden Red-Bull-Piloten Sebastian Vettel und Mark Webber die Schnellsten. Der Australier führt auch die Gesamtwertung an. Teamkollege Vettel hat mit 21 Punkten Rückstand auf Rang vier ebenfalls noch Titelchancen.

Auf Hawaii wird heute um 18.30 Uhr der legendäre Ironman gestartet. Dabei planen Deutschlands "Eisenmänner" den Großangriff auf den Triathlon-Thron. Die größte Chance auf einen deutschen WM-Triumph wird noch Europameister Andreas Raelert zugetraut.

Die deutschen Volleyballer spielen nach der Niederlage gegen die USA bei der WM in Italien um Platz sieben. Gegner in Modena ist heute um 17.00 Uhr das Team Bulgariens. Trotzdem steht schon jetzt die beste WM-Platzierung seit dem vierten Platz der DDR vor 36 Jahren fest.

Nach dem Triumph mit dem europäischen Ryder-Cup-Team hat der deutsche Golf-Shootingstar Martin Kaymer auch bei den Links-Meisterschaften in Schottland den Sieg noch im Visier. Vor dem dritten Tag belegt der Weltranglistensechste den dritten Platz.

In der Handball-Champions-League der Männer sind heute zwei Bundesligisten im Einsatz. Pokalsieger HSV Hamburg ist bei KIF Kolding in Dänemark zu Gast. Spielbeginn ist um 16.15 Uhr. Die SG Flensburg Handewitt spielt um 18.00 Uhr bei HC Bosna Sarajewo.