Bonn (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben sich in der Basketball Bundesliga (BBL) nach dem Fehlstart in die neue Saison zurückgemeldet. Am 2. Spieltag gewann das Team von Trainer Michael Koch mit 97:83 (46:45) gegen BG Göttingen und verbesserte sich mit 2:2 Punkten auf Tabellenplatz sieben. EuroChallenge-Sieger Göttingen (2:2) ist Sechster.

Eine Woche nach der Auftaktniederlage in Gießen zeigten die Bonner vor allem im zweiten Durchgang eine ordentliche Vorstellung und holten im ersten Heimspiel der Saison einen verdienten Sieg. Bonn stellte mit einem 14:0-Lauf nach der Halbzeitpause die Weichen auf Sieg. Bester Werfer der Gastgeber war Jeremy Hunt mit 20 Zählern, für Göttingen sammelte Louis Dale 17 Punkte.