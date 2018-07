Herxheim (SID) - Bundesligist 1. FC Kaiserslautern hat ein Testspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden 3:0 (2:0) gewonnen. Die Tore für den 14. der ersten Liga erzielten vor 600 Zuschauern im pfälzischen Herxheim Ilian Micanski (16./65.) und Chadli Amri (38.).

Auch der 1. FC Köln hat sich etwas Selbstvertrauen für die Bundesliga geholt. Der Tabellen-16. gewann ein Testspiel beim Drittliga-Spitzenreiter Kickers Offenbach souverän 3:0 (3:0). Stürmer Jose Pierre Vunguidica aus der 2. Mannschaft hatte die Rheinländer am Bieberer Berg mit einen Doppelschlag (4./9.) früh in Führung gebracht. Christian Clemens stellte noch vor der Pause den Endstand her (32.).