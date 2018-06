Rom (SID) - Weltmeister Brasilien und Außenseiter Kuba bestreiten am Sonntag das Finale bei der Volleyball-WM in Italien. Die Brasilianer zerstörten die Hoffnungen der Gastgeber und besiegten die Mannschaft Italiens im Halbfinale 3:1 (25:15, 25:22, 23:25, 25:17). Kuba setzte sich in einem spannenden Halbfinale in Rom überraschend 3:2 (22:25, 25:17, 31:29, 22:25, 16:14) gegen Sydney-Olympiasieger Serbien durch. Serbien trifft nun am Sonntag im Spiel um Platz drei auf Italien.