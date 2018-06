Köln (SID) - Manchester United hat in der englischen Premier League ein wenig an Boden auf Meister FC Chelsea verloren. Im 157. Stadtderby musste sich das Starensemble von Teammanager Sir Alex Ferguson mit einem 0:0 bei Manchester City begnügen und liegt damit in der Tabelle nun vier Punkte hinter Chelsea, das gegen den UEFA-Pokalfinalisten FC Fulham 1:0 (1:0) gewann.

Hinter dem Tabellenzweiten ManU (24 Zähler) folgen der FC Arsenal (23), der bei den Wolverhampton Wanderers 2:0 (1:0) gewann, und City (21) auf den Plätzen. Die Aufholjagd des Rekordmeisters FC Liverpool ist dagegen gestoppt worden. Nach zuletzt drei Siegen und einem beeindruckenden 2:0-Erfolg gegen Chelsea kamen die Reds bei Wigan Atletic nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Im ausverkauften City of Manchester Stadium sahen die Zuschauer, darunter auch der englische Nationalcoach Fabio Capello und der Golf-Weltranglistenerste Lee Westwood, ein von Taktik geprägtes Spiel. Große Torchancen blieben Mangelware. So wurde ManUnited-Stürmerstar Wayne Rooney, der seine Knöchelverletzung derzeit in den USA auskuriert, schmerzlich vermisst. Bei City kam indes Nationalspieler Jerome Boateng 80 Minuten lang zum Einsatz.

Essien trifft für Chelsea

An der Stamford Bridge kam Chelsea durch einen Treffer des ghanaischen Nationalspielers Michael Essien zum Sieg (30.). Bei Stadtrivale Arsenal avancierte Marouane Chamakh mit zwei Toren zum Mann des Abends (1. und 90.). In Wigan brachte der spanische Weltmeister Fernando Torres, der bereits am Wochenende beide Treffer gegen Chelsea erzielt hatte, Liverpool mit seinem frühen Tor auf die Siegerstraße (7.). Doch Hugo Rodallega gelang noch der Ausgleich (52.).

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robert Huth und Stoke City haben indes bereits am Dienstag ihre Talfahrt gestoppt. Huth trug mit seinem zweiten Saisontreffer maßgeblich zum 3:2 (1:0)-Heimsieg im Kellerduell gegen Birmingham City bei. Durch den vierten Saisonerfolg nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge kletterte Stoke zumindest bis Mittwoch auf den 16. Tabellenplatz.