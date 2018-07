Inhalt Seite 1 — Steffen steht bei Kurzbahn-DM vor Zitterpartie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wuppertal (SID) - Traumpaar mit Gegensätzen: Für Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen dürften die deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Schwimmer vom heutigen Donnerstag bis Sonntag in Wuppertal zu einer Zitterpartie werden. Für ihren Freund Paul Biedermann dagegen kann die Jagd nach Titeln und Tickets für die EM in Eindhoven und die WM in Dubai nur eine Pflichtaufgabe sein.

Steffen will versuchen, "die Ur-Britta wieder auszugraben". Eine Gala ist von der 26-Jährigen in der sanierten Schwimm-Oper nicht zu erwarten, dennoch setzt sie zwei Wochen nach ihrem ernüchternden Comeback beim Weltcup in ihrer Heimatstadt Berlin auf ihr Kämpferherz.

Das wird Steffen auch brauchen, um das angestrebte Ticket für die EM vom 25. bis 28. November in Eindhoven zu lösen. Über 100m Freistil muss sie sich gegen die Staffel-Europameisterinnen Daniela Schreiber, Lisa Vitting und Silke Lippok sowie gegen Dorothea Brandt zur Wehr setzen.

Startblöcke neu für Steffen

Umstellen muss sich Steffen, die vor dem Weltcup eine 15-monatige Wettkampfpause eingelegt hatte, unter anderem auf die neuen Startblöcke. "Wir Schwimmer sind ja alle Grobmotoriker, aber so ein Start verlangt viel Koordination und Übung. Da ist noch Luft nach oben", sagt Steffen, die alle Skeptiker Lügen strafen will: "Wenn ich sage, ich greife noch mal an, dannn sollte man mir das auch glauben."

Keine Probleme dürfte ihr Freund Biedermann über 200 und 400m Freistil haben, doch auch der Doppel-Weltmeister aus Halle/Saale sieht bei sich selbst Steigerungspotenzial. "Mir fehlt noch die Spritzigkeit. Und wenn ich meine Wenden sehe, könnte ich ausrasten", sagte der 24-Jährige, der neben der EM auch die WM vom 15. bis 19. Dezember in Dubai im Visier hat.

Spannung verspricht Biedermanns Kür über 100m Freistil, bei der er sich Deutschlands schnellstem Brüderpaar Steffen und Markus Deibler stellt. "Im Moment ist es so, dass Steffen und Biedermann die Nummer eins sind, aber mein Bruder und ich arbeiten daran, das zu ändern", sagt Steffen Deibler vollmundig.