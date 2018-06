Sofia (SID) - Bulgariens Nationaltrainer Lothar Matthäus hat Waleri Domowtschiski vom Zweitligisten Hertha BSC Berlin in sein 20-köpfiges Aufgebot für das Länderspiel gegen Serbien am 17. November in Sofia berufen. Für den deutschen Rekord-Nationalspieler Matthäus (150 Einsätze) ist es das dritte Spiel als Trainer der bulgarischen Mannschaft. Gegen die bisherigen Gegner Wales und Saudi-Arabien ging das Team des 49-Jährigen jeweils als Sieger vom Platz.