Abu Dhabi (SID) - Das Finale der GP2-Serie am Wochenende in Abu Dhabi geht ohne Christian Vietoris über die Bühne. Wegen einer kurzfristigen Blinddarm-Operation muss der einzige deutsche Fahrer in der Formel-1-Nachwuchsserie auf seinen Start verzichten. Der 21-Jährige aus Gönnersdorf hatte sich am Donnerstag für einen Check-up in eine Klinik begeben und war dort noch am Abend direkt operiert worden. Das teilte sein Team mit und kündigte für Freitag weitere Informationen über seinen Gesundheitszustand an.