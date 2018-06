Heerenveen (SID) - Olympiasieger Shani Davis hat beim Weltcup-Auftakt der Eisschnellläufer in Heerenveen nach dem 1000-m-Rennen auch das über 1500m gewonnen. Der Weltmeister aus den USA ließ der Konkurrenz am Samstag in 1:45,04 Minuten keine Chance und verwies die Niederländer Simon Kuipers (1:45,48) und Mark Tuitert (1:45,95) klar auf die Plätze zwei und drei. Der deutsche Meister Robert Lehmann aus Erfurt musste sich in 1:48,92 Minuten mit dem 18. Platz zufrieden geben.