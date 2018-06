Inhalt Seite 1 — DEB-Auswahl unterliegt der Slowakei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wuppertal (SID) - Der Begeisterung folgte ein kleiner Dämpfer: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bangt beim 21. Deutschland-Cup um eine erfolgreiche Titelverteidigung. Nach dem bemerkenswerten 4:3 gegen Team Kanada zum Turnierauftakt unterlag die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstagnachmittag in der Münchner Olympiahalle der Slowakei mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) nach Verlängerung.

Um den Erfolg aus dem vergangenen Jahr wiederholen zu können, muss die unerfahrene Mannschaft von Bundestrainer Uwe Krupp, die zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand aufholte, ihr drittes und letztes Spiel am Sonntag gegen die Schweiz (20.00 Uhr/Sport1) gewinnen. Die Schweizer bezwangen am Samstagabend Kanada mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und führen die Tabelle nach dem zweiten Sieg an.

Krupp trotz Niederlage zufrieden

Trübsal blasen wollten aber weder der Bundestrainer noch die Spieler - im Gegenteil. "Wir haben uns hervorragend geschlagen, mit ein bisschen Glück hätten wir wieder gewonnen. Unsere Ausgangsposition ist sehr gut", versicherte Krupp. Der Münchner Felix Petermann ergänzte: "Wir sind in einer super Ausgangsposition. Wenn wir gegen die Schweiz gewinnen, dann haben wir das Turnier gewonnen. Wir haben keinen Grund, niedergschlagen zu sein."

Die DEB-Auswahl spielte gegen den Weltmeister von 2002 und zweimaligen Turniersieger beim Deutschland-Cup ähnlich einsatzfreudig wie zuvor gegen die Kanadier, ließ vor 7100 Zuschauern allerdings zunächst die Unbekümmertheit und Cleverness beim Abschluss vermissen. Die über weite Strecken unterlegenen Slowaken nutzten die wenigen sich bietenden Chancen durch Roman Tomanek (20.) und Marek Hascak (34.) eiskalt. Kai Hospelt von den Grizzly Adams Wolfsburg gelang in einem furiosen deutschen Schlussdrittel mit zwei Treffern immerhin der umjubelte Ausgleich (44./52.), nach 1:34 Minuten in der Verlängerung traf dann aber Radovan Somik (62.).

Krupp lässt Kanada-Bezwinger pausieren

Krupp vertraute gegen die Slowaken, die bei der WM 2011 im eigenen Land der erste Vorrundengegner der deutschen Mannschaft sein werden, mit drei Ausnahmen auf jene Spieler, die am Vorabend Team Kanada besiegt hatten. Ins Tor rückte vereinbarungsgemäß der Nürnberger Patrick Ehelechner, am Sonntagabend gegen die Schweiz wird dann wieder WM-Star Dennis Endras spielen. Eingesetzt wurden gegen die Slowaken auch Verteidiger Felix Petermann (EHC München) und Jerome Flaake (Hamburg Freezers), die tags zuvor hatten zusehen müssen.