Nürnberg (SID) - Mit beinahe allen Mann an Bord, dem Kapitän auf der Ersatzbank und wiedergewonnener Aggressivität will Bayern München heute seine Aufholjagd an die Tabellenspitze beginnen. Vor dem 53. Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Nürnberg am heutigen Sonntag (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) ist Trainer Louis van Gaal "noch nicht in Panik. Wir können den Rückstand noch aufholen." In München bleibt man bei seinem Motto: "Nichts ist unmöglich" - auch nicht ein Sturmlauf zum nur noch mit dem Fernglas erkennbaren erkennbaren Spitzenreiter Borussia Dortmund.

"Über uns entscheidet sich die Meisterschaft", tönte etwa Nationalspieler Bastian Schweinsteiger auf Sky. Van Gaal will sowieso erst "im April oder Mai über Dortmund reden". Bis dahin wollen die Bayern längst vor dem derzeitigen Tabellenführer stehen.

Van Gaal freut sich über "einen ganzen Kader"

Optimistisch stimmte den "Tulpen-General" vor allem das sich lichtende Bayern-Lazarett. "Ich habe 19 fitte Spieler, einen ganzen Kader", freut sich van Gaal. Medizinisch seien Franck Ribery, Kapitän Mark van Bommel und Diego Contento wieder fit, "aber sie sind noch nicht spielfit". Zunächst werden die Rekonvaleszenten daher auf der Bank Platz nehmen müssen, während van Gaal der Startelf das Vertrauen schenkt, die ihn in der vergangenen Woche beim 3:3 in Mönchengladbach noch verärgert hatte.

"Wir müssen aus unseren Fehlern lernen", mahnt van Gaal und fordert: "Die Konzentration darf nicht weniger werden". Die Serie von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage würde seinem Team trotz des kleinen Rückschlags in Gladbach Rückenwind geben. Dass pünktlich zur ausgerufenen "Klettertour" wieder altbewährte Stammkräfte in die Mannschaft drängen, stichele jetzt jeden Einzelnen an.

Rangelei zwischen van Bommel und Timoschtschuk

Unter der Woche war es gar zu einer Trainingsrangelei zwischen Kapitän Mark van Bommel und dessen Mittelfeld-Stellvertreter Anatolij Timoschtschuk gekommen. Für van Gaal ein gutes Zeichen: "Das Training ist aggressiv, das ist schön anzuschauen, außergewöhnlich", freut sich der 59-Jährige.