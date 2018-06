Köln (SID) - Zum Abschluss des 12. Spieltages in der Fußball-Bundesliga will Titelverteidiger Bayern München im Derby gegen den 1. FC Nürnberg durch einen Erfolg den Anschluss ans obere Tabellendrittel herstellen. 1899 Hoffenheim kann unterdessen gegen den SC Freiburg seinen Platz in der Spitzengruppe festigen.

In der 2. Fußball-Bundesliga kann der MSV Duisburg durch einen Sieg im West-Duell bei Alemannia Aachen Tabellenführer Erzgebirge Aue von der Spitze verdrängen. In den beiden weiteren Begegnungen gibt Trainer Benno Möhlmann beim FC Ingolstadt gegen den SC Paderborn sein Debüt, während Energie Cottbus gegen 1860 München um den Anschluss zu den Spitzenplätzen kämpft.

Von der Pole Position geht der Heppenheimer Sebastian Vettel heute beim Großen Preis von Abu Dhabi ins Saisonfinale der Formel-1-WM. Der Vizeweltmeister hat im letzten Rennen des Jahres ebenso noch Chancen auf den Titel wie der hinter ihm startende Brite Lewis Hamilton, der drittplatzierte WM-Spitzenreiter Fernando Alonso aus Spanien und sein australischer Teamkollege Mark Webber auf dem fünften Startplatz. Rekordchampion Michael Schumacher geht zum Abschluss seiner Comeback-Saison vom achten Platz ins Rennen.

Beim Deutschland-Cup benötigt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft heute in ihrem Abschlussspiel gegen die Schweiz einen Sieg zur angestrebten Titelverteidigung.