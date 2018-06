Gijon (SID) - Ohne seinen gesperrten Startrainer Jose Mourinho hat Fußball-Rekordmeister Real Madrid am elften Spieltag der spanischen Primera Division die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Am Sonntagabend setzten sich die Königlichen mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira glücklich mit 1:0 (0:0) bei Sporting Gijon durch und blieben damit auch im elften Ligaspiel unbesiegt. Mit 29 Punkten bleibt Madrid Spitzenreiter vor Titelverteidiger FC Barcelona (28 Zähler) und dem FC Villareal (23).

Real tat sich über weite Strecken der Partie sehr schwer. Bereits in der zehnten Minute hätte Reals Torjäger Gonzalo Higuain die Führung erzielen und frühzeitig für Ruhe im Spiel sorgen können, sein strammer Schuss landete aber nur am Pfosten. In der 82. Minute machte es der argentinische Nationalspieler besser und sicherte mit seinem Treffer den glücklichen Sieg.

Bereits am Samstag hatte Superstar Lionel Messi Barcelona für einen Tag an die Tabellenspitze geschossen. Der Argentinier erzielte beim 3:1 (1:1)-Erfolg im Spitzenspiel gegen den FC Villarreal in der 58. und 83. Minute die entscheidenden Treffer. Weltmeister David Villa hatte in der 22. Minute für die Führung der Gastgeber gesorgt, Nilmar glich für die Gäste aus (26.).

Real-Coach Mourinho durfte sein Team in Gijon nicht wie gewohnt von der Seitenlinie unterstützen. Der Portugiese war vom spanischen Fußball-Verband für zwei Begegnungen gesperrt worden, nachdem er im Pokalspiel gegen den Drittligisten Real Murcia vom Schiedsrichter aus dem Innenraum verwiesen worden war. Mourinho fehlt den Königlichen auch im kommenden Heimspiel gegen Athletic Bilbao. Im prestigeträchtigen Duell der Giganten beim Erzrivalen Barcelona darf Mourinho am 29. November in Camp Nou dann wieder auf der Trainerbank sitzen.