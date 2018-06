Inhalt Seite 1 — DVV-Frauen beenden WM als Siebte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tokio (SID) - Als Russlands Volleyball-Frauen nach der erfolgreichen Titelverteidigung mit der Goldmedaille um den Hals durch die Halle hüpften, jubelten ihnen die erschöpften deutschen Schmetterlinge von der Tribüne aus zu. Wenige Stunden zuvor hatte das Team von Giovanni Guidetti Serbien im Spiel um WM-Platz sieben mit großem Kampfgeist 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:23) besiegt und die Vorfreude auf auf die Olympischen Spiele 2012 geschürt.

"Gewinnen heißt nicht immer, eine Medaille zu holen. Gewinnen heißt auch, in jedem Spiel ans Limit zu gehen. Diese WM war über dem Limit", sagte der geschaffte, aber auch erleichterte Bundestrainer Guidetti: "Mit diesem jungen Team Platz sieben bei der WM zu erreichen, ist ein toller Erfolg für den deutschen Volleyball." Spielführerin Christiane Fürst wurde überraschend wie vor vier Jahren als beste Blockerin ausgezeichnet und erhielt 15.000 Euro Prämie.

Einen tollen Tag in Tokio feierten auch die Russinnen. Gegen Olympiasieger Brasilien holte das Team um Superstar Ljubow Schaschkowa zweimal einen Satzrückstand auf und nutzte im fünften Satz gleich den ersten Matchball. Bronze sicherte sich völlig überraschend Gastgeber Japan durch ein 3:2 gegen den Olympiazweiten USA.

Das deutsche Team hatte sich nach dem 2:3 gegen die Türkei am Samstag noch einmal zusammengerauft. Nach dem 0:1 wurde erstmals im Turnier ein Rückstand gedreht, Margareta Kozuch lieferte gegen die Serben mit 29 Punkten ihre beste Leistung der dreiwöchigen Tortur ab. Guidetti war wieder einmal überrascht von seinen Frauen: "Das Team hat nochmal gespielt, als wäre es das Finale."

Nur vier deutsche Niederlagen

In elf Spielen ging die Mannschaft nur viermal als Verlierer vom Platz. Drei der Niederlagen kassierte sie dabei gegen Olympiasieger Brasilien, den Olympiazweiten USA und Europameister Italien. "Wir haben trotzdem einen Schritt nach vorn gemacht, denn wir glauben auch gegen solche Gegner an uns", sagte Guidetti. Das Herz und der Kopf stimmten, jetzt müsse man am Volleyball arbeiten.

Am unglücklichsten war sicherlich das 2:3 gegen die Türkei, das die Mannschaft mit ihrer schlechtesten Turnierleistung selbst verschuldete. "Sie waren vorher so auf das Ziel Platz acht fokusiert und sind dann ein bisschen in ein Loch gefallen", sagte Sportdirektor Günter Hamel. Der Funktionär war erst am Freitag angereist und für den unter einem Hexenschuss leidenden Präsidenten Werner von Moltke eingesprungen.