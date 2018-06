Ottawa (SID) - Überwiegend erfolgreich haben die Klubs der deutschen Eishockey-Nationalspieler am Wochenende in der nordamerikanischen Profiliga NBA abgeschnitten. Christian Ehrhoff konnte mit den Vancouver Canucks ebenso zwei Siege feiern wie Marcel Goc und Alexander Sulzer mit den Nashville Predators. Jochen Hecht erreichte mit den Buffalo Sabres eine ausgeglichene Bilanz, lediglich Dennis Seidenberg blieb mit den Boston Bruins in zwei Spielen ohne zählbaren Erfolg.

Ehrhoff und die Canucks kehrten in kanadischen Duellen durch Erfolge bei den Ottawa Senators (6:2) und den Toronto Maple Leafs (5:3) nach einer Niederlage bei den Montreal Canadiens in die Erfolgsspur zurück. In den beiden Partien verbuchte Ehrhoff durch jeweils eine Vorlage insgesamt zwei Scorer-Punkte.

Einen Assist steuerte Goc bei Nashvilles 4:3-Erfolg gegen Titelverteidiger Chicago Blackhawks bei. Zuvor hatten die Predators gegen die St. Louis Blues ebenfalls im Shootout mit 3:2 gewonnen. Zweimal in die Verlängerung mussten Hecht und die Buffalo Sabres beim 2:3 bei den New York Rangers und beim anschließenden 3:2 auf eigenem Eis gegen die Washington Capitals.

Seidenberg und Co. konnten in zwei Partien ihren Heimvorteil nicht nutzen. Nach dem 1:3 gegen Montreal gingen die Bruins auch beim 0:2 gegen Ottawa als Verlierer vom Eis.