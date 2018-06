Cardiff (SID) - Serien-Champion Sebastien Loeb hat bei der Großbritannien-Rallye in Wales seine siebte WM-Saison durch den achten Gesamtsieg des Jahres zu einem krönenden Abschluss gebracht. Der bereits seit fünf Wochen erneut als Champion feststehende Franzose siegte beim 13. und letzten WM-Lauf in seinem Citroen mit 19 Sekunden Vorsprung auf seinen norwegischen Markenkollegen Petter Solberg. Loeb, der zum dritten Mal nacheinander auf der Insel siegte, hatte sich bereits beim drittletzten WM-Lauf in seinem Heimatland zum siebten Mal in Folge die Fahrer-WM gesichert.