München (SID) - Mit dem Elan der begeisternden WM hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ein wenig überraschend ihren Titel beim Deutschland-Cup erfolgreich verteidigt. In einem "Endspiel" um den Turniersieg besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Uwe Krupp, der womöglich am Montag seinen Wechsel zu den kriselnden Kölner Haien bekannt geben wird, die Schweiz mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) und gewann den Deutschland-Cup bei der mittlerweile 21. Austragung damit zum insgesamt vierten Mal.

Mit WM-Elan zum Erfolg

Vor 6500 Zuschauern in der Münchner Olympiahalle mobilisierte die junge und unerfahrene deutsche Mannschaft noch einmal alle Kräfte und ging das Spiel mit dem gleichen Elan an, mit dem sie bereits bei der WM vor sechs Monaten und in den beiden Tagen zuvor begeistert hatte. Das 0:1 durch Kevin Lötscher (34.), bei dem sich Torhüter Dennis Endras den Puck selbst ins Tor schubste, konterte Simon Danner von der Düsseldorfer EG mit einem "Bauerntrick" (39.). Der Krefelder Daniel Pietta sicherte mit seinem ersten Länderspieltor den deutschen Sieg (46.).

Zuvor hatte die unerfahrene deutsche Mannschaft, die nur mit acht WM-Spielern antreten konnte, gegen Kanada gewonnen (4:3) und gegen die Slowakei verloren (2:3 nach Verlängerung). Kanada belegte durch einen Sieg im direkten Vergleich gegen die Slowakei (3:2 nach Penaltyschießen) vor dem WM-Gastgeber 2011 Rang drei.

Positives Fazit

DEB-Präsident Uwe Harnos und Sportdirektor Franz Reindl hatten bereits vor dem abschließenden Spiel ein positives Fazit des 21. Deutschland-Cups gezogen. Harnos bezeichnete das Turnier als "rundum gelungene Veranstaltung" und stellte bereits einer Verlängerung des im kommenden Jahr auslaufenden Vertrages mit dem Olympiapark in Aussicht. Mit 21.100 Zuschauern kamen immerhin 4000 mehr als im Vorjahr. Besonders hervor hob der DEB-Präsident darüber hinaus die Leistung der unerfahrenen deutschen Mannschaft: "Der Esprit der WM war noch zu spüren, obwohl ganz andere Spieler dabei waren."

Krupps Verbleib fraglich