Köln (SID) - Abgeschlossen wird der zwölfte Spieltag der 2. Bundesliga am heutigen Montag (ab 20.15 Uhr, live bei Sport1 und Sky) mit dem Duell der beiden Erstliga-Absteiger Hertha BSC Berlin und VfL Bochum. Hertha musste zuletzt beim 0:1 in Paderborn die erste Saisonniederlage hinnehmen, verlor dabei zudem den Kolumbianer Adrian Ramos mit Roter Karte. Der Angreifer wurde für ein Spiel gesperrt und fehlt nun gegen Bochum.

Gegen Paderborn blieben die Berliner erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Bochum, das vom früheren Berliner Coach Friedhelm Funkel trainiert wird, konnte von bislang 23 Auftritten in Berlin nur drei gewinnen, zuletzt am 16. September 1995 beim 2:0 in der 2. Bundesliga.