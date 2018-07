Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen treten im letzten Länderspiel des Jahres am 25. November in Leverkusen gegen Afrikameister Nigeria (18.00 Uhr/ARD) in Bestbesetzung an. "Das ist das derzeit bestmögliche Aufgebot", sagte DFB-Trainer Silvia Neid, die 22 Spielerinnen nominiert hat und lediglich auf die verletzten Kim Kulig, Annike Krahn und Tabea Kemme verzichten muss.

"Ich bin überzeugt, das wird der Härtetest, den wir uns für diese Partie gewünscht haben", sagt Neid, die bereits die Weltmeisterschaft 2011 im eigenen Land (26. Juni bis 17. Juli) im Visier hat: "Wir werden diese Begegnung wie ein WM-Qualifikationsspiel angehen und wollen sie daher unbedingt gewinnen. Wir wollen mit einem positiven Ergebnis nicht nur das Länderspiel-Jahr beenden, sondern auch mit diesem Rückenwind im kommenden Jahr in die WM-Vorbereitung gehen."

Neid hat 14 Weltmeisterinnen von 2007 und drei "U20"-Weltmeisterinnen in den Kader berufen. Die Trainerin erwartet trotz der starken Besetzung ein schwieriges Spiel gegen die Nummer 27 der Weltrangliste. "Ich habe große Hochachtung vor den Nigerianerinnen. Sie werden mit großem und gestärktem Selbstbewusstsein anreisen, denn sie haben gerade die WM-Qualifikation geschafft und die Afrikameisterschaft gewonnen - das wird sie enorm beflügeln. Sie werden uns garantiert fordern", erklärte Neid