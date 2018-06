Mönchengladbach (SID) - Für Innenverteidiger Roel Brouwers von Borussia Mönchengladbach ist die Hinrunde der Bundesliga so gut wie gelaufen. Der Niederländer hat beim 4:0-Sieg im rheinischen Derby beim 1. FC Köln einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten und fällt rund vier Wochen aus. Bei normalem Heilungsverlauf könnte es zu einem Einsatz im letzten Spiel vor der Winterpause am 17. Dezember (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen den Hamburger SV reichen.

"Die Saison läuft nicht so glücklich für mich. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt schnell wieder fit werde", sagte Brouwers. Wie schwer die Verletzung von Brouwers brasilianischem Abwehrkollegen Dante ist, steht noch nicht fest. Am späten Montagnachmittag sollte eine Diagnose gestellt werden. Dante war in Köln für Brouwers eingewechselt worden und hatte sich das Knie verdreht.