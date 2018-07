Inhalt Seite 1 — Blanc lobt Anelka und bricht Tabu Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (SID) - Nach einem Jahr voller Frust und Skandalen will Frankreichs Nationalelf zum Jahresende seinen leichten Aufwärtstrend fortsetzen. Vor dem Prestigeduell in London am Mittwoch gegen England (21.00 Uhr) scheinen die größten Wunden aus dem WM-Sommer bereits verheilt. Trainer Laurent Blanc brachte sogar eine Rückkehr von "WM-Buhmann" Nicolas Anelka ins Gespräch.

"Er schießt in letzter Zeit wieder viele Tore", sagte Blanc dem Fernsehsender TV 1 über den wiedererstarkten Anelka und brach mit seinem Lob ein Tabu. Der Coach "bedauerte", dass er den Angreifer vom FC Chelsea zum jetzigen Zeitpunkt nicht nominieren dürfe. "Deshalb stellt sich das Thema auch nicht wirklich."

Anelka beleidigt Domenech

Der 31 Jahre alte Anelka hatte in der Halbzeitpause des WM-Spiels der Franzosen gegen Mexiko (0:2) den damaligen Trainer Raymond Domenech beleidigt und wurde daraufhin für 18 Länderspiele gesperrt. Die Equipe Tricolore schied in Südafrika nach einer katastrophalen Vorstellung nach der Vorrunde aus.

Zuletzt hatten sich auch die Spieler um Kapitän Alou Diarra um Wiedergutmachung bemüht. Das Team kündigte an, die von Sponsoren gezahlten WM-Prämien für einen wohltätigen Zweck spenden zu wollen.

Domenechs Nachfolger Blanc konnte zuletzt in der EM-Qualifikation zumindest einige gute Ergebnisse liefern. Zwar gab es Anfang September die peinliche 0:1-Niederlage in Paris gegen Weißrussland, doch im Anschluss folgten Siege gegen Luxemburg (2:0) und Rumänien (2:0), sodass der Weltmeister von 1998 vor der Winterpause der Qualifikation für die EM-Endrunde in Polen und der Ukraine 2012 in der Gruppe F standesgemäß die Führung übernommen hat.

Prestigeduelle gegen England und Brasilien