Mainz (SID) - Bundesligist FSV Mainz 05 bangt um den Einsatz von Abwehrspieler Bo Svensson im Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky und Liga total!). Der 31-jährige Däne zog sich in der Partie gegen Hannover 96 am vergangenen Samstag (0:1) eine Kapselzerrung im rechten Knie zu und muss eine Trainingspause einlegen. Innenverteidiger Svensson sagte deshalb auch seine Teilnahme am Länderspiel der Dänen am Mittwoch gegen Tschechien ab.