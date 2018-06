Hamburg (SID) - Ein WM-Kampf im Schwergewicht um die Krone des Verbandes WBA zwischen Titelträger David Haye und Pflichtherausforderer Ruslan Chagaev ist nach Auffassung von Hayes Deutschland-Promoter Kalle Sauerland sehr unwahrscheinlich. "Ich denke nicht, dass dieser Kampf kommt", sagte Sauerland dem SID, "die Regularien in England sind so streng, dass ein Kampf gegen Chagaev sicherlich nicht sanktioniert wird."

Der Usbeke Chagaev, der bei der Hamburger Universum Box-Promotion unter Vertrag steht, leidet an einer seltenen Form von Hepatitis B. Deshalb wurde im Mai 2009 ein bereits angesetzter WM-Kampf gegen Nikolai Walujew in Helsinki kurzfristig abgesagt. In Deutschland darf der Ex-Weltmeister dagegen in den Ring steigen. Chagaev ist Nummer eins der WBA-Rangliste und hat damit das erste Herausforderer-Recht.

Haye fordert Vereinigungskampf gegen einen der Klitschko-Brüder

Der Brite würde allerdings nicht auf sein Heimrecht in dem WM-Fight verzichten. Er fordert ohnehin einen Vereinigungskampf gegen einen der Klitschko-Brüder, die die anderen drei WM-Titel (IBF, WBO, WBC) in ihrem Besitz haben. "Ein Kampf gegen einen der Klitschkos muss jetzt kommen", meint Sauerland, "und eine Titelvereinigung geht ohnehin immer vor eine Titelverteidigung."

WBC-Champion Witali Klitschko hat unterdessen seine Bereitschaft zu einem Duell mit Haye erneuert. "Ich bin jederzeit bereit, einen Vertrag über eine 50:50 aufgeteilte Börse zu machen", sagte der 39 Jahre alte Ukrainer, "Haye ist ein großer Redner. Die Frage ist, ob er auch ein großer Kämpfer ist." Ob Haye allerdings bereit ist, auf das 50:50-Angebot einzugehen, ist offen. Er verdient durch Pay-Per-View-Verträge in England mehr als Klitschko durch seine TV-Partnerschaft mit RTL in Deutschland.