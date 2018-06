Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Stürmer Mark McCutcheon verpflichtet. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Dienstag mit. Der 26 Jahre alte Amerikaner spielte zuletzt in Norwegen bei Valerenga IF Oslo und ersetzt bei den Rheinländern seinen Landsmann Paul John Fenton, dessen Vertrag am 9. November aufgelöst worden war.