Köln (SID) - Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht mit dem Auswärtspiel in Göteborg gegen Schweden um 20.30 Uhr die letzte Begegnung des Jahres auf dem Programm. Für das Duell mit den "Tre Kronor" hat Bundestrainer Joachim Löw in den Mainzern Lewis Holtby und Andre Schürrle sowie Dortmunds Mario Götze drei Neulinge berufen. Zuletzt traf die deutsche Mannschaft am 16. August 2006 bei Löws Debüt auf die Schweden.

Große Fußball-Nationen bestreiten prestigeträchtige Testduelle. England trifft in London um 21.00 Uhr auf Frankreich, in Lissabon stehen sich um 22.00 Uhr Portugal und Spanien gegenüber, und Argentinien spielt um 18.00 Uhr in Doha gegen Brasilien. Zudem empfangen die Niederlande um 20.30 Uhr in Amsterdam den deutschen Qualifikationsgegner Türkei.

Lemgo trifft auf Berlin

In der Handball-Bundesliga stehen am Tag nach dem Gipfeltreffen zwischen dem HSV Hamburg und dem THW Kiel vier weitere Spiele auf dem Programm. Der Tabellendritte Füchse Berlin ist bei Ex-Meister TBV Lemgo zu Gast.

Zum Auftakt der Volleyball-Champions-League muss der deutsche Meister VfB Friedrichshafen um 20.30 Uhr in Italien bei Trentino BetClic antreten. Zeitgleich empfängt Generali Unterhaching den bulgarischen Vertreter ZSKA Sofia.