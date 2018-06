Hongkong (SID) - Der englische Golfprofi Ian Poulter hat trotz eines zwischenzeitlichen kleineren Erdbebens mit einem furiosen Platzrekord die Spitze der Hongkong Open übernommen. Das Beben der Stärke 2,8 auf der nach oben offenen Richterskala war kurz zu spüren, zu Schaden kam niemand.

"Ich stand am Abschlag des 14. Lochs, da haben meine Beine plötzlich leicht geschlottert. Ich habe mich so klein gefühlt, es war merkwürdig. Beeinträchtigt hat es mich aber nicht", sagte der Engländer Ian Poulter, der auf dem Par-70-Kurs nach zehn Birdies dennoch nur 60 Schläge benötigte und vom 19. Platz nach ganz vorne sprang. Der 34-Jährige lag mit 127 Schlägen knapp vor dem ebenfalls groß aufspielenden US-Amerikaner Anthony Kang (128/67+61).

Poulter, der schon am ersten Tag ohne Bogey geblieben war, verpasste dabei die historische Bestmarke von Shigeki Maruyama nur um zwei Schläge. Der Japaner hatte sich am 5. Juni 2000 mit einer 58 für die US Open qualifiziert, der bis heute besten Runde aller Zeiten bei einem Profi-Turnier. Auch 59er Runden gelangen nur wenigen Golfern, darunter dem neuen deutschen Star Martin Kaymer im Juni 2006 bei den Habsberg Classic.

Kaymer bangt um Jackpot

Im Kampf um den Millionen-Jackpot des Race of Dubai muss Kaymer derweil weiter um seine deutliche Führung fürchten. Während der Weltranglistendritte pausiert, verbesserte sich der ärgste Rivale Graeme McDowell in Hongkong auf den fünften Platz. Bei einem Turniersieg winkt dem US-Open-Sieger aus Nordirland ein Preisgeld von 301.446 Euro, in der Gesamtwertung läge er dann nur noch knapp 65.000 Euro hinter Kaymer.

Beim Saisonfinale in Dubai (25. bis 28. November) wartet auf die Golfelite der größte Zahltag des Jahres: Der Sieger der mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung erhält 1,25 Millionen Dollar. Anschließend erhalten die besten 15 der abschließenden europäischen Geldrangliste eine zusätzliche Bonus-Zahlung. Hier warten auf die Nummer eins weitere 1,5 Millionen Dollar.