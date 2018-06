Köln/Cartagena (SID) - Einen besseren Talentscout kann man sich nicht vorstellen: Der frisch gebackene Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wird am kommenden Montag im spanischen Cartagena gemeinsam mit BMW-Motorsportdirektor Mario Theissen einen ganzen Tag lang 16 Nachwuchsfahrer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren begutachten. Der Beste von ihnen gewinnt eine komplett finanzierte Saison im BMW Talent Cup 2011, die für alle anderen qualifizierten Teilnehmer 100.000 Euro kostet.

"Meinen Titelgewinn in der Formel BMW 2004 habe ich noch immer in bester Erinnerung. Schon damals wurde in dieser Serie ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung der Teilnehmer gelegt", sagt Vettel: "Der neue Formel BMW Talent Cup setzt noch einen Schritt früher an und legt einen noch stärkeren Fokus auf den Schulungsaspekt: Wer den Formel BMW Talent Cup durchläuft, ist für seine erste Saison im Rennsport bestens gewappnet. Ich freue mich darauf, den Teilnehmern beim Sichtungslehrgang mit Rat und Tat zur Seite zu stehen." Vettel hatte seinerzeit in der Formel BMW auf dem Weg zur Meisterschaft 18 von 20 Rennen gewonnen.

"Ich bin gespannt, wie sich die Teilnehmer bei der Sichtung schlagen werden", sagte Theissen, der im Rahmen des neuen Förderungsprogramms den Talenten eine fundierte Ausbildung ermöglichen will: "Im Vordergrund steht dabei die individuelle Entwicklung der Teilnehmer, die in Theorie und Praxis alles erlernen, was sie im Verlauf einer erfolgreichen Karriere im Motorsport benötigen."