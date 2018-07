Mönchengladbach (SID) - Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Offensivspieler Marco Reus vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2015 verlängert. Das teilte das Tabellenschlusslicht am Dienstag mit. "Marco hat schon in seiner ersten Saison in der Bundesliga eine tolle Entwicklung genommen, die noch nicht zu Ende ist. Wir freuen uns, dass er seine Zukunft bei Borussia sieht", sagte Sportdirektor Max Eberl.