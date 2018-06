Inhalt Seite 1 — Bayern gegen Leverkusen unter Erfolgsdruck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Zumindest für 90 Minuten ruht die Freundschaft von Jupp Heynckes mit Uli Hoeneß und Co.: Der Chefcoach von Bayer Leverkusen trifft mit seiner Mannschaft auf Titelverteidiger Bayern München, den er einst selbst viele Jahre betreut hatte und zu dem er nach wie vor glänzende persönliche Kontakte besitzt. Aber für den 65 Jahre alten Trainer-Routinier zählt am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky und Liga total!) nur ein Sieg, um das schon komfortable Punktepolster des Tabellenzweiten von fünf Zähler auf das Starensemble von der Isar weiter ausbauen zu können.

"Warum sollten wir nicht gegen den FC Bayern gewinnen? Wir haben in der letzten Saison zweimal unentschieden gegen sie gespielt und waren jeweils die bessere Mannschaft", sagte Heynckes, angesprochen auf die Negativserie der Werkself gegen die Münchner in der Bundesliga. Denn seit sechs Jahren warten die Rheinländer auf einen Erfolg. Kapitän Simon Rolfes dreht die Statistik jedoch ins Gegenteil: "Ich sehe das anders. Wir haben zuletzt zweimal unentschieden gespielt und davor im Pokal gegen sie gewonnen, sind also drei Spiele ungeschlagen..."

Heynckes sieht seine Mannschaft in "einer guten Verfassung", lobt regelmäßig "die Super-Moral" und den "Teamgeist". Drei Siege in Folge lassen Bayer gegen Bayern mit breiter Brust antreten, und Heynckes kennt den Gegner aus dem Eff-Eff.

Heynckes im Duell mit altem Klub

Zuletzt stand "Don Jupp" noch 2009 in der Nach-Klinsmann-Ära auf der Kommandobrücke des Rekordchampions, konnte allerdings im Saisonendspurt die deutsche Meisterschaft des VfL Wolfsburg nicht mehr verhindern. "Ich habe kurz unter ihm gearbeitet, wir waren aber sehr erfolgreich. Die Erfolge sprechen für sich. Jupp Heynckes ist ein hervorragender Trainer", lobt Bayern-Torwart Jörg Butt, einst Schlussmann in Leverkusen.

Für die Bayern geht es unterdessen darum, die Aufholjagd in Richtung Borussia Dortmund fortzusetzen. "Wir wollen drei Punkte, um den Abstand zu verkürzen", sagte Nationalspieler Bastian Schweinsteiger vor dem Gastspiel am Rhein.

Vorbild ist für die momentan sechstplatzierten Bayern in den kommenden Monaten kein Geringerer als Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. "Wenn man immer an seine Chance glaubt, kann man es schaffen", sagte Franck Ribery. Nach siebenwöchiger Verletzungspause steht der Franzose wieder zur Verfügung, musste sich aber aufgrund seiner Leistung in einem Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching unter der Woche harsche Kritik von Trainer Louis van Gaal gefallen lassen.