Inhalt Seite 1 — Alonso gelingt Revanche gegen Vettel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Abu Dhabi (SID) - Ein Morgen mit begeisterten Kindern, erneut ein "Platter" am Vormittag, eine Mini-Revanche von Fernando Alonso sowie Sonderlob von Michael Schumacher und Lewis Hamilton: Auch der sechste Tag als Formel-1-Weltmeister war für Sebastian Vettel in Abu Dhabi ein sehr bewegter, nach dem Party-Marathon der vergangenen Woche stand aber das Autofahren wieder im Mittelpunkt.

Allerdings war Vettel am zweiten Test-Tag mit den neuen Pirelli-Reifen nur der zweitschnellste Pilot. Bester war am Samstag Fernando Alonso, der im WM-Finale an gleicher Stelle noch das Nachsehen gehabt hatte. Der zunächst zweitplatzierte Rekord-Weltmeister Michael Schumacher wurde durch eine Annullierung seiner Bestzeit wegen einer Schikanen-Abkürzung letztlich nur Siebter.

"Waren zwei gute Tage"

"Es waren zwei gute Tage", sagte Vettel und ergänzte nach einem erneuten Reifenplatzer am Morgen: "Wie gestern hatten wir einen Schaden, der uns viel Zeit gekostet hat. Aber es ging in erster Linie ja darum, einen ersten Eindruck von den Pirellis zu bekommen."

Auch Schumacher zeigte sich nach der enttäuschend verlaufenen Comeback-Saison wieder hoffnungsvoll. "Ich habe sehr viel Positives rausgelesen und fühle mich sehr wohl mit den neuen Reifen", sagte er: "Mercedes will wieder voll angreifen, und nachdem das letzte Jahr nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, freue ich mich extrem auf 2011." Auch Alonso kündigte schon einen neuen Angriff auf den Titel an: "Wir werden wieder da sein. Wir sind Ferrari, wir müssen um den Titel kämpfen."

Am Freitag hatte sich Vettel in Felipe Massa ebenfalls einem Ferrari-Piloten geschlagen geben müssen. Der Weltmeister war als einziger der Topfahrer an beiden Tagen auf der Strecke. "Vielleicht braucht man mal eine Pause, aber im Endeffekt kriegen wir davon nicht genug", sagte er der Bild-Zeitung: "Für manche ist das vielleicht eine langweilige Vorstellung, im Kreis zu fahren, aber uns macht es unheimlich Spaß - vor allem mir. Ich fand es schön, wieder im Auto zu sitzen." Urlaub werde er "vielleicht Mitte Dezember" erst machen, allerdings müsse der 23-Jährige, der am Sonntag in seiner Heimatstadt Heppenheim empfangen wird, vor dem Race of Champions nächste Woche in Düsseldorf "noch ein bisschen Schlaf aufholen".

Lob von Schumi