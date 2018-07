Catalunga (SID) - Vizeweltmeister Brasilien hat sich vorzeitig für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 in Deutschland qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Kleiton Lima besiegte beim Qualifikationsturnier in Catalunga/Ecuador nach dem 4:0 gegen Argentinien im zweiten Spiel Kolumbien deutlich 5:0 und ist damit nicht mehr der Tabellenspitze zu verdrängen. Brasilien ist damit gleichzeitig bereits für die Olympischen Spiele 2012 in London qualifiziert. Um das zweite WM-Ticket kämpfen am letzten Spieltag Chile (2 Punkte), Argentinien und Kolumbien (jeweils 1).