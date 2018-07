Almeria (SID) - Der FC Barcelona hat bei einem Fußball-Fest in Almeria den Klubrekord für den höchsten Auswärtssieg in der Primera Division eingestellt. Das Team um Weltfußballer Lionel Messi feierte bei UD Almeria einen 8:0 (5:0)-Kantersieg und schaffte damit dasselbe Ergebnis wie die Barca-Elf, die am 25. Oktober 1959 UD Las Palmas deklassierte.

Almerias Trainer Juan Manuel Lillo wurde unmittelbar nach dem Debakel entlassen. Das gab der Klub auf seiner Internetseite bekannt. Die Verantwortlichen hatten kurz nach dem Schlusspfiff im Stadion eine Krisensitzung abgehalten.

In der Tabelle rangieren die Katalanen mit 31 Punkten aber weiter hinter dem Erzrivalen Real Madrid, der mit den deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira am späten Samstagabend 5:1 (2:1) gegen Athletic Bilbao gewann. Gonzalo Higuain (18.), Cristiano Ronaldo (29., 62., 90.+2) und Sergio Ramos (57.) erzielten die Real-Tore, Llorente (39.) hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt. Khedira wurde in der 68. Minute, Özil in der 78. Minute ausgewechselt.

100. Ligator für Messi

Im Almeria eröffnete Weltfußballer Messi in der 17. Minute mit seinem 100. Ligator das Torfestival und ließ später (37., 67.) in seinem 154. Spiel im Dress des Titelverteidigers noch zwei weitere Treffer folgen. Außerdem trafen Andres Iniesta (19.), Pedro (35.), Bojan Krkic (62., 73.) sowie Santiago Acasiete (27.) per Eigentor.

Barca ist in den Rekordbüchern der Primera Division auch am höchsten Ergebnis überhaupt beteiligt, allerdings auf der Verlierer-Seite. Am 8. Februar 1931 unterlagen die Katalanen 1:12 bei Athletic Bilbao. Die Liga existiert seit 1928.