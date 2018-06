Köln (SID) - Zum Abschluss des 13. Spieltages in der Fußball-Bundesliga will der 1. FC Köln ab 15.30 Uhr beim VfB Stuttgart Wiedergutmachung für das 0:4 gegen Mönchengladbach betreiben. In der zweiten Sonntags-Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg (17.30 Uhr) wollen die Hanseaten mit aller Macht ihre Negativserie von vier Niederlagen in Folge beenden.

In der 2. Fußball-Bundesliga kann Erzgebirge Aue durch einen Sieg im Heimspiel gegen Alemannia Aachen die Tabellenführung übernehmen. Im Duell 1860 München gegen den FSV Frankfurt kämpfen beide Teams um den Anschluss an die Spitzenplätze. Der Karlsruher SC peilt beim heimstarken FC Augsburg den ersten Auswärtssieg der Saison an. Alle Spiele beginnen um 13.30 Uhr.

Meister Brose Baskets Bamberg will in der Basketball-Bundesliga seine weiße Weste behalten und mit dem zehnten Sieg im zehnten Spiel die Tabellenführung weiter ausbauen. Ab 17.00 Uhr empfangen die Bamberger in eigener Halle die Telekom Baskets Bonn.

Beim ATP-Finale in London treten die besten acht Tennisspieler dieses Jahres gegeneinander an, um in einem eigenen Turnier den inoffiziellen Weltmeister zu ermitteln. Am Sonntag spielt in Gruppe B zunächst der Schwede Robin Söderling gegen Andy Murray aus Schottland, anschließend trifft der ehemalige Weltranglistenerste Roger Federer (Schweiz) auf den Spanier David Ferrer. In der Doppelkonkurrenz spielen die Wimbledon-Sieger Philipp Petzschner (Bayreuth) und Jürgen Melzer (Österreich) ab 13.15 Uhr gegen die Bryan-Brüder Bob und Mike aus den USA.