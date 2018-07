Augsburg (SID) - Der FC Augsburg nimmt Platz drei ins Visier. Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga schlug der FCA den Karlsruher SC 3:1 (1:0) und liegt als Vierter nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellendritten MSV Duisburg. Augsburg ist seit sechs Spielen ungeschlagen, der KSC wartet als Drittletzter dagegen seit neun Begegnungen auf den dritten Saisonsieg.

Torsten Oehrl (83.) und Michael Thurk (86.) bescherten den Gastgebern mit einem Doppelschlag in der Schlussphase einen glücklichen Sieg vor 14.427 Zuschauern. Die FCA-Führung durch Tobias Werner (38.) hatte Lukas Rupp zwischenzeitlich ausgeglichen (52.).

"Wir haben vielleicht eines der besten Heimspiele in dieser Saison gemacht, gut nach vorne gespielt, dann aber nicht die Lösung gefunden, um uns wirklich gefährliche Chancen zu erspielen. Wir mussten Geduld haben, denn der KSC hat sehr gut verteidigt", sagte Augsburgs Trainer Jos Luhukay.

Doppelschlag in der Schlussphase bringt FCA den Sieg

In einer ersten Hälfte ohne große Höhepunkte sorgte Werner für die Augsburger Führung. Eine leicht abgefälschte Flanke von Ibrahima Traore drückte Werner aus kurzer Distanz über die Linie.

Der Ausgleich für die Gäste fiel aus abseitsverdächtiger Position. Nach dem Distanzschuss von Michael Mutzel konnte FCA-Schlussmann Simon Jentzsch den Ball nur vor die Füße von Rupp abprallen lassen, der zum 1:1 abstaubte.

In einer umkämpften Begegnung fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Der kurz zuvor eingewechselte Oehrl brachte Augsburg in Führung, Torjäger Thurk sorgte wenig später mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Entscheidung.