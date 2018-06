London (SID) - Teammanager Carlo Ancelotti vom englischen Meister FC Chelsea hat die nach der jüngsten Negativserie der Blues aufgekommenen Spekulationen über einen möglichen Rücktritt zurückgewiesen. "Diese Gerüchte sind absolut unwahr. Ich weiß auch nicht, wie sie entstanden sind. Ich habe einen Vertrag bis 2012, hier, bei diesem Verein. Und ich habe schon häufiger betont, dass ich gerne bleiben möchte", sagte der Italiener am Montag vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen den slowakischen Meister MSK Zilina am Dienstag in London (20.45 Uhr/Sky).

Ancelotti selbst hatte die Spekulationen zuvor angeheizt, indem er sich über mangelnden Einfluss beklagt hatte. "Verglichen mit (Alex) Ferguson (Teammanager bei Manchester United, d.Red.) habe ich eine andere Position. Ferguson hat die totale Kontrolle über das Team, ich gebe lediglich Anweisungen. Punkt", sagte der Italiener nach dem 0:1 am Samstag bei Birmingham City. Chelsea hat drei seiner vergangenen vier Liga-Spiele verloren, ist aber weiter Spitzenreiter der Premier League. Ancelotti hat mit Chelsea im vergangenen Jahr, seinem ersten in London, das Double gewonnen. Ancelotti: "Ich habe viel Vertrauen in meine Spieler" Der Coach betonte nun: "Ich liebe nicht nur diesen Klub, sondern auch die Spieler. Ich habe viel Vertrauen in meine Spieler, in meinen Kader. Es gibt also keinen Grund, meine Pläne zu ändern."

Streit um Co-Trainer Wilkins

Die Gerüchte waren nach einem Telefonat von Ancelotti mit der Vereinigung der Trainer der Liga (LMA) aufgekommen, in der er über seine Position bei den Blues sprach. "Aber nicht ich habe mit der LMA gesprochen - sie haben bei mir letzten Abend angerufen, um herauszufinden, was los ist", sagte Ancelotti.

Ancelotti ist jedoch erbost darüber, dass sich der Klub - ohne ihn zuvor um seine Meinung zu fragen - von seinem Assistenten Ray Wilkins getrennt hat. "Das war nicht meine Entscheidung", sagte er. Auch an der Beförderung des bisherigen Scouts Michael Emenalo zum neuen Co-Trainer hatte Ancelotti keinen Anteil. Wilkins, der in der Halbzeitpause eines Spiels der Reserve von seinen Aufgaben entbunden worden war, verklagt den Klub jetzt.

Sportlich dürfte Chelsea bald wieder ein kleines Hoch erleben: Zilina ist bisher punkt- und sieglos. Und am Sonntag muss die Mannschaft von Ancelotti in der Liga bei Aufsteiger Newcastle United ran. "Ich muss die Verantwortung für diese schwierige Lage übernehmen, aber ich habe keine Sorgen wegen meiner Mannschaft. Wir werden bald wieder schönen Fußball spielen", sagte Ancelotti.