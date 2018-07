Erfurt (SID) - Drittligist Rot-Weiß Erfurt muss für den Rest des Jahres auf Thomas Ströhl verzichten. Der Verteidiger zog sich in der vergangenen Woche einen Einriss am Außenmeniskus des linken Knies zu. Der 22-Jährige soll am Dienstag operiert werden und wird voraussichtlich sechs Wochen ausfallen.