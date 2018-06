Oslo (SID) - Der sechsmalige Biathlon-Olympiasieger Ole Einar Björndalen aus Norwegen erwägt einen Start als Langläufer bei seiner Heim-WM in Oslo (23. Februar bis 6. März 2011). "Alles ist möglich, schließlich ist die WM zu Hause in Oslo etwas, das nur einmal im Leben passiert. Allerdings ist die Biathlon-WM ebenfalls sehr wichtig, weshalb es eine schwierige Wahl wird. Ich muss in einer herausragenden Form sein, dann könnte das aktuell werden", sagte der König der Biathleten dem norwegischen Rundfunk NRK.

Die Titelkämpfe der Skijäger finden vom 3. bis 13. März 2011 im sibirischen Chanty-Mansijsk statt. Björndalen, der einen seiner 92 Weltcup-Siege als Langläufer feierte, würde in Oslo am liebsten in der Staffel starten - die findet allerdings erst am 4. März statt. Die Mixed-Staffel, der Sprint und die Verfolgung bei der Biathlon-WM würden dann ohne Björndalen stattfinden.

"In Topform bin ich einer der besten Skater der Welt. Wenn alles stimmt, kann ich da aufs Podium kommen und sogar gewinnen", sagte Björndalen. Beim Weltcup-Start der Langläufer am vergangenen Sonntag im schwedischen Gällivare war Björndalen mit Norwegen II in der Staffel angetreten und hatte prompt die schnellste Freistil-Runde aller Athleten absolviert. Einen Doppelstart hat der 36 Jahre alte Björndalen bereits 2007 in Antholz und Sapporo hingelegt.